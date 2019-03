Vleermuizen krijgen Zwolse ‘klimaatdrammers’ tijdelijk stil

Hoe je ook over 't klimaat denkt, een feestje is altijd leuk, weet nachtburgemeester Jeroen van Doornik. Als mede-organisator van Earth Hour in Zwolle hoopt hij zaterdag zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dus - flauw gezegd - niet alleen de groep ‘klimaatdrammers’. Daarom gooien ze ‘t over een andere boeg. Een experimentje, vertelt Van Doornik. Zo is DJ Hans Stroeve ingehuurd om muziek te draaien, is er een LED-verlichte dansvloer en hangen er speciale batdetectors. Die vangen het geluid op van vleermuizen rond de kerk. Deejay Stroeve laat die geluiden vervolgens weer horen aan bezoekers en kan er tevens smakelijk over vertellen, legt Van Doornik uit. ,,Ik ben weleens met hem mee geweest naar lezingen. Onder meer bij de Universiteit Utrecht. Hij weet er echt alles over. Zie het als een nachtelijk college.’’