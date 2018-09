Vliegende Vrienden in Zwolle liep op rolletjes: 'Heel relaxte sfeer'

foto's & videoPark De Wezenlanden in Zwolle stroomde zaterdag vol met goedgemutste bezoekers van de Vliegende Vrienden van Amstel Live. In de tweede helft van de middag werd het flink druk maar chaotische toestanden zoals in Eersel bij Eindhoven bleven uit.

De Vliegende Vrienden was tegelijkertijd op drie locaties, naast Zwolle en Eersel ook in Spaarnwoude. Artiesten vliegen van festival naar festival.

Wel leverde het hermetisch afsluiten van een flink aantal straten rond het festivalterrein in Zwolle hier en daar wat gemor op. ,,Het was lastig om weer thuis te komen'', zegt een bewoner van de Ten Oeverstraat die zijn boodschappen uit de auto laadt. ,,Er uit ging prima maar weer terug wat moeilijker.'' Wijnand Richter, die in een partytent in dezelfde straat zijn 87e verjaardag vierde zei: ,,Als ik jonger was geweest was ik óók gegaan. Prima hoor. Ik heb nergens last van en ik gun het iedereen van harte.''

Volledig scherm Er zijn veel verkeersregelaars op de been om de straten rond het park dicht te houden. © Frans Paalman

Relaxed

Volgens de organisator van de Vliegende Vrienden verliep alles in Zwolle op rolletjes. ,,Een heel relaxte sfeer'', stelde een woordvoerster van de organisatie. Artiesten vlogen met helikopters af en aan voor een optreden van een half uur tot drie kwartier, om daarna naar een van de andere festivallocaties door te vliegen.

Voor dj Fedde le Grand best een bijzondere ervaring, zei hij. ,,Weet je dat het pas de derde keer is dat ik in Nederland zo per helikopter van optreden naar optreden ga?'', vertelde de dj die doorgaans met een privéjet vliegt.

Aan de prijs

Bezoekers van het evenement konden behalve bij het hoofdpodium ook terecht op een danspodium, en konden een reusachtig Amstelkrat beklimmen om van daaruit het terrein te overzien. Verder waren er talloze eet- en drinkgelegenheden.

Petra Timmerman en Jacqueline Hoffman uit Hoogeveen lagen aan het einde van de middag in het gras nog van de zon te genieten. Ze kwamen speciaal voor Marco Borsato. ,,En Anouk, en Di-Rect, en eigenlijk alles wel.'' De pittige toegangsprijs hadden ze er wel voor over. ,,Maar hier op het terrein is ook behoorlijk aan de prijs. Maar goed, zo vaak doen we dit niet.''

Volledig scherm Vliegende Vrienden Zwolle vanuit de lucht © Videostill

Volledig scherm Lil Kleine tijdens zijn optreden in Zwolle. © Frans Paalman

Volledig scherm Bij deze bezoekers zat de stemming er al goed in. © Frans Paalman

Volledig scherm Guus Meeuwis op het podium. © Frans Paalman