Vliegende Vrienden zetten Zwols park én de buurt nu al op stelten

Zwolse dierenwei­de zamelt geld in voor volière en waterlei­ding

9 september Leuk is anders. Vrijwilligers van dierenweide 't Spiekertje in Zwolle-Zuid zijn nog altijd met flessen en emmers in de weer om de dieren dagelijks van vers water te voorzien. Vanwege blauwalg is drinken uit 't meertje in de wijk niet mogelijk. Lastig. Tijdens de open dag van zaterdag 22 september vragen ze daar aandacht voor.