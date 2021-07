Vliegenplaag teistert hotel Van der Valk in Zwolle: terras voorlopig verboden terrein

,,We hebben te maken met een vliegenplaag rondom het hotel’’, laat een medewerker van hotel Van der Valk aan de rand van het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort telefonisch weten. Wie in het zomerzonnetje wil ontbijten, lunchen of dineren moet dat dus doen achter het glas, binnen. ,,Als we de terrasdeuren openen, kunnen de vliegen ook naar binnen komen, dat willen we niet.’’