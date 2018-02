Vliegtuigen laag over Zwolle in carnavalsstoet

Het is één van de ludieke verwijzingen naar de actualiteit tijdens de jaarlijkse optocht richting de Zwolse binnenstad. Ruim vijftig creaties rijden deze zaterdagmiddag naar de Grote Markt, waar publiek vanaf een tribune toekijkt. De deelnemers waren door carnavalsvereniging De Eileuvers uitgedaagd aan de slag te gaan met het thema 'Skitterend, wi'j gaon veur gold'. Dat kwam bij de één prominenter terug dan bij de ander. De in goud uitgedoste 'gold-dikkerds' riepen weinig vragen open. Bij de met Amerikaanse vlaggetjes naar de toeschouwers wuivende 'Donald en Melania Trump' leek de gouden link wat verder weg. Of misschien ook weer niet, gezien de haardos van The Donald. De presidentsvrouw liep met een gewaagde sjerp naast hem: 'Me-lania Too'. 'It was not Me', hing bij haar partner om de nek.