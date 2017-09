Vloeren rechtbank Zwolle onder de loep na instorten parkeergarage

Eenzelfde type vloer als die van de ingestorte parkeergarage van Eindhoven Airport is gebruikt in het nieuwbouwgedeelte van de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Het pand zal daarom moeten worden onderzocht op eventuele constructiefouten.

Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van het pand. Woordvoerder Frank Wassenaar bevestigt dat het gaat om zogenaamde Bubbledeck-vloeren, een type vloer waarbij twee lagen beton aan elkaar worden gehecht. ,,Het kan goed zijn dat de vloeren gewoon volgens de voorgeschreven normen zijn gebouwd. Dan is er niets aan de hand", zegt hij, verwijzend naar de fouten die zijn gemaakt in de constructie van de parkeergarage in Eindhoven.

Kantoorpanden

Het gebouw werd in 2013 in gebruik genomen door de rechtbank. In hoeveel panden van het Rijk dit type vloeren zijn gebruikt is nog niet bekend. ,,Maar het zullen vooral kantoorpanden zijn", aldus Wassenaar. Bouwbedrijf Trebbe, die het pand bouwde, onthoudt zich van commentaar en verwijst door naar het Rijk. De specifieke omstandigheden tijdens de bouw in Eindhoven zorgden voor instorting, benadrukt woordvoerder Arno Pronk van bouwbedrijf BAM die de parkeergarage bouwde. ,,Er is geen vergelijkbaar risico in de panden die nog onderzocht moeten worden."

Constructiefout

De parkeergarage in Eindhoven stortte in tijdens de bouw van het pand op een zaterdagavond in mei. Vanwege het tijdstip vielen er geen doden of gewonden, de bouwvakkers waren al naar huis. Een constructiefout was de oorzaak, bleek gisteren uit onderzoeksrapportages van TNO en adviesbureau Hageman.



Bouwbedrijf BAM meldde gisteren al dat het 25 gebouwen in de eigen portefeuille heeft die 'de aandacht verdienen'. Welke projecten dat zijn, kon woordvoerder Arno Pronk gisteren nog niet melden. ,,We willen eerst de eigenaren inlichten."

Bubbledeck