Vloeren Zwolse basisschool Het Festival opnieuw onder de loep

In de herfstvakantie bleek dat de veiligheid van de vloerconstructie in de school niet kon worden gegarandeerd. Een analyse op papier deed eerder nog geen alarmbellen rinkelen. Na een fysieke controle bleek toch sprake van een verhoogd veiligheidsrisico, waarop de school tot nader order gesloten bleef. Over twee weken moet er meer duidelijkheid komen over de staat van de vloer en eventuele herstelwerkzaamheden. In november was de verwachting nog dat de school tot de zomer van 2018 op slot zou blijven.