Vloggers Herman en Sietske uit Zwolle ‘in één klap alles kwijt’ na een brutale inbraak in hun camper in Valencia

Het jonge echtpaar Brink-Riphagen besloot in 2017 om het roer helemaal om te gooien. Tijdelijk, zo was de bedoeling. Een maand of acht. ,,We wilden ontdekken hoe het zou zijn om uit het systeem te stappen. We hadden een heel leuk sociaal leven, leuk werk. We gingen naar de Vrije Evangelisatie Zwolle. Om ons heen zagen we mensen keuzes maken, enkel omdat die van ze worden verwacht. Een huis kopen, een gezin beginnen. Wij wilden op avontuur en onze talenten, waarvan we geloven dat God ze ons heeft gegeven, gaan gebruiken’’, vertelt Herman vanuit Spanje. Die acht maanden werden er meer. Afgezien van een paar korte bezoekjes aan het thuisfront leeft het stel met hond Ferry al 2,5 jaar in de camper.