Vloggezin de Bellinga’s presenteert pasgeboren zoontje Lucius (en die is nu al populair op Instagram)

De Bellinga's posten al jarenlang vlogs over hun dagelijks leven. Via YouTube kan je het leven volgen van vader Daniël, moeder Fara en de kinderen Luan, Lucilla en Luxy. Zo was er onlangs nog te zien hoe de familie van Zwolle naar een villa in Raalte verhuisde. In de komende video, die morgen online komt, zal de geboorte van het kersverse familielid Lucius te zien zijn.

De geboorte

Zoontje Lucius Jan Daniel Bellinga is op 1 juli 2021 geboren. Moeder Fara laat op haar persoonlijke Instagram weten dat de baby en de rest van de familie in goede gezondheid zijn.Trotse vader Daniël vertelt over de bevalling: ,,Het was eigenlijk een heel ontspannen bevalling. Rond 12.00 uur hebben we het ligbad vol laten lopen en het bed klaargemaakt en toen is Lucius om tien voor drie 's met een klein welkomsthuiltje ’s nachts in het bad geboren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gladiator

Hoe ze bij de naam Lucius gekomen zijn? ,,De naam Lucius is gebaseerd op de naam van een personage uit een van mijn favoriete films, de Gladiator. De naam Lucilla komt daar ook in voor en daar is mijn dochter naar vernoemd en nu heb ik de naam Lucius voor ons zoontje gebruikt”, legt Daniël uit.

Lucius op Instagram

Vandaag kwam er nog een video online over de dag voor de bevalling. Fans van de familie reageren nu massaal onder de video met felicitaties. De kleine Lucius heeft ook al zijn eigen Instagramaccount. Het account kwam vanochtend online en heeft ondertussen al ruim 11.000 volgers. De familie is zelf niet erg goed op de hoogte van hoe snel Lucius al volgers krijgt. ,,We houden het zelf niet zo goed bij. Leuk om te horen dat het zo goed ontvangen wordt.”

Volledig scherm De familie Bellinga in 2018. Van links naar rechts: Pip, Fara, baby Luxy, Luan, Lucilla, Daniël en Woezel​. © Eigen foto