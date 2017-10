Vluchtelingen zoeken vriendschap op Zwolse Vakantieschool

Van 23 tot en met 26 oktober word de Landstede Vakantieschool aangeboden op de locatie Doepark Noordhof in Zwolle. ,,Gewoonlijk krijgen leerlingen 4 of 5 vakken per dag waar ze zich op moeten focussen. Bij ons krijgen de leerlingen maar 1 vak per dag, daar word dan de volle aandacht aan gegeven’’, aldus Van Pijkeren. ,,De sfeer is gezellig. Iedereen is namelijk gemotiveerd en gaat hard aan het werk, terwijl het vakantie is.’’