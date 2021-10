Vluchtelingenopvang in Zwolle: waar zou dat kunnen?

Ook Zwolle wil vluchtelin­gen opvangen om Ter Apel te ontlasten

25 oktober De gemeente Zwolle wil vluchtelingen opvangen in de stad om de opvang in Ter Apel te ontlasten. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke locaties geschikt zijn, zodat op korte termijn asielzoekers een plek kunnen krijgen in Zwolle.