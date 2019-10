Voedselbank kan weer even vooruit, gemeente Zwolle trekt portemonnee

De gemeente Zwolle trekt nog een jaar de portemonnee voor Voedselbank Zwolle. Een eerdere subsidie loopt eind dit jaar na drie jaar af, maar in de begroting voor 2020 is nu een ‘overbruggingssubsidie’ uitgetrokken. Hoe de voedselbank daarna door kan, is nog onduidelijk.

Sinds de intrede op de Marslanden in 2017 zorgt de gemeente jaarlijks voor een bijdrage van 20.000 euro. Daarmee houdt de voedselbank het hoofd boven water, het resterende bedrag komt bij elkaar via giften. Het bericht dat Zwolle van plan is om ook volgend jaar eenzelfde bijdrage te leveren, zorgt voor opluchting bij voorzitter Fenny Ensing. ,,Dit wist ik nog niet, maar hier zijn we heel blij mee. Er leefde wel de vrees over komend jaar, zonder bijdrage van de gemeente houdt het snel op voor ons.”

Duurder

Na jarenlang in anti-kraak-achtige panden te hebben gezeten, huist de Zwolse Voedselbank sinds drie jaar in een pand op bedrijventerrein de Marslanden, vlak achter de doe-het-zelfzaken Karwei en Praxis. Schoner, luxer, maar ook flink duurder. Commerciële huur, in plaats van symbolische huur. Dat laatste was het geval op de vorige locatie, het voormalige postsorteercentrum aan de Westerlaan, nabij het station. Door strengere eisen op het gebied van voedselveiligheid, zijn dat soort locaties geen optie meer.

Onderzoek toekomst

Momenteel loopt er een onderzoek naar de toekomstige huisvesting, het huurcontract op de Marslanden eindigt in 2021. In afwachting van wat uit dat onderzoek komt, verlengt de gemeente nu de subsidie met nog een jaar. Ensing stelt nog niks te kunnen zeggen over dat onderzoek, al is wel duidelijk wat volgens haar de opties zijn: of een pand met een flinke lagere huurprijs, of langdurige subsidie vanuit de gemeente.