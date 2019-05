Voetbalhooligans uit Zwolle veroordeeld tot maandenlange celstraf voor georganiseerde vechtpartij

Monumenten­ad­vies­com­mis­sie Zwolle over de ‘Joekel van Jonnie’: kansloos

12:08 Monumentenadviescommissie Het Oversticht heeft ‘informeel’ een negatief advies uitgebracht aan de gemeente Zwolle over de omstreden illegaal aangebrachte afvoerpijp van topkok Jonnie Boer. In de meeste gevallen neemt de gemeente zo'n advies over.