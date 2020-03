Voetballen met velen in coronatijd: ‘Kinderen houd je niet tegen’

Al zou je het willen, tegenhouden is geen doen. Zaterdag probeerde een vrijwilliger van CSV het niet toegankelijke hoofdveld schoon te vegen van voetballende jeugd. ,,De meeste groepen kreeg hij weg, maar na een half uur stroomde het veld weer vol. Ze klimmen gewoon over de hekken”, vertelt Loëndley Kook, die het tafereel gadesloeg. Zijn eigen kinderen mogen ook graag een balletje trappen, met name in de pannakooi naast het sportpark, waar Kook vlakbij woont. Maar met het coronavirus is niets meer vanzelfsprekend. ,,Mijn vrouw is er geen voorstander van, met al die kinderen. Alleen als ik mee ga vindt ze het goed. Zodat ik erop kan toezien dat ze niet gaan klooien en bij andere kinderen om de nek gaan hangen. Ze kennen daar natuurlijk veel kinderen”, zegt Kook.

Mooi weer

Ook deze maandag zijn weer veel kinderen van de partij. Zeker nu het mooi weer is trekt het jonge grut er massaal op uit. Formeel is de accommodatie deze weken gesloten in verband met het coronavirus, zo kondigde het bestuur van CSV vorige week af. ,,Maar kinderen houdt je niet tegen”, zegt kantinebeheerder Kick Duim, die zakken patat in de afvalbak deponeert. Onbruikbaar nu de kantine weken gesloten zal zijn. Een andere vrijwilliger van de club vindt het maar niks, al die kinderen bij elkaar. ,,We zijn hier in Nederland te laks, kijk naar China. Ik denk dat we in Europa de meeste doden krijgen.” Een wijkbewoner begeleidt haar kinderen richting sportpark. ,,Ik kijk even hoe druk het is, want ik wil niet dat ze in contact komen met andere kinderen. Zelf heb ik reuma en heb door medicatie minder weerstand. Daardoor behoor ik tot de risicogroep en mag ik ook niet aan het werk op de bso.” Even later is ze alweer weg. ,,Te druk.”

Suikerziekte

Moeder Isma slaat haar voetballende kroost gade bij de pannakooi. Eentje heeft suikerziekte, ze vertrouwt het niet helemaal en neemt voor de zekerheid contact op met de diëtist. ,,Die zegt dat een stuk of dertig kinderen bij elkaar veel te veel zijn. Dan is het toch beter dat hij hier niet meer heen gaat. Moeilijk hoor allemaal. Maar het eerste online huiswerk is binnengekomen, dus hij kan daarmee aan de gang.” Aan de andere kant kun je kinderen niet wekenlang thuishouden, klinkt het her en der. ,,Als je ze thuis houdt worden ze er ook niet gezelliger op”, zegt een moeder langs de kant van een speelveldje. ,,We gaan toch ook met z’n allen naar de supermarkt, dat is hetzelfde verhaal”, zegt Tom IJzerman, wiens zoontje bij CSV de rest van de dag onder de pannen is. ,,Die komt voor 17.00 uur niet thuis”, voorspelt hij.

Verbaasd