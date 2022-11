Voetballer en model: Zwollenaar Sam op de catwalk voor Armani en doelpunten-scorend voor CSV'28

Dit zijn de twee nieuwe nachtburge­mees­ters van Zwolle (en hun plannen): ‘In de nacht ontstaan heel veel ideeën’

Met het ingaan van de wintertijd kreeg Zwolle afgelopen weekeinde twee nieuwe nachtburgemeesters. Linda Tiesma en Rowan van Drogen nemen het stokje over van Jeroen van Doornik. Afgelopen zaterdag maakten ze ter introductie een kroegentocht langs dertien cafés. ,,Het is belangrijk dat we het nachtleven echt goed leren kennen.’’

