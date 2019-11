Voetbaltraditie in ere hersteld: Zwolse clubs keren voor zaaltoernooi terug in WRZV-hallen

Het jaarlijkse Jo van Marle-zaalvoetbaltoernooi keert na drie jaar afwezigheid terug in de WRZV-hallen. In 2016 vertrok het toernooi, sinds begin jaren 80 een eindejaarstraditie binnen het Zwolse amateurvoetbal, juist nog naar het Landstede Sportcentrum vanwege luxere en modernere faciliteiten.

Tijdens het toernooi in de winterstop nemen de eerste elftallen van veldvoetbalverenigingen het in de zaal tegen elkaar op. Na de verhuizing naar Landstede besloot de WRZV in 2016 zelf ook een toernooi te organiseren. Daardoor zat Zwolle de afgelopen drie jaar met twee toernooien in dezelfde periode, al ging het Jo van Marle-toernooi vorig jaar door omstandigheden niet door. Het nieuwe toernooi van de WRZV, de IJsselcup, had een regionale inslag, maar ook Zwolse teams deden mee. Gevolg: Zwolse amateurclubs moesten een keuze maken tussen beide toernooien, wat weer zorgde voor een incompleet deelnemersveld bij het Jo van Marle-toernooi.

,,Zonde”, noemt Rob van Tilburg de splitsing van de afgelopen jaren. De voorzitter van VSW voert het woord namens de Zwolse amateurclubs, die unaniem besloten dat een terugkeer naar de WRZV-hallen het beste was. Was het besluit van 2016 dan een verkeerde? Van Tilburg, toen nog geen voorzitter, vindt het moeilijk om er iets over te zeggen. ,,Maar het is niet geworden wat er van gehoopt was, dat is duidelijk.”

Organisatie

Door de terugkeer naar de WRZV-hallen zullen op vrijdag 27 en zaterdag 28 december alle Zwolse clubs weer deelnemen aan het Jo van Marle-toernooi. Dat de WRZV ook een deel van de organisatie op zich neemt, is ook een argument om terug te keren. Voor de Zwolse voetbalfederatie, waarin alle clubs zich organiseren, bleek het de afgelopen jaren een te grote opgave om het toernooi helemaal zelf op poten te zetten.

Nieuwe hallen

Het argument dat in 2016 werd aangevoerd, dat het Landstede Sportcentrum een stuk moderner is dan de WRZV-hallen, is niet ineens in rook opgegaan. Maar de Zwolse clubs zijn op de hoogte van de nieuwbouwplannen, in 2021 moeten nieuwe WRZV-hallen op bedrijventerrein Voorsterpoort staan. ,,De komende jaren blijven we gewoon in deze hallen, dus dan zitten we straks in de nieuwe”, stelt Van Tilburg.

