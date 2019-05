Voetbaltrainer Leo B. buitenspel bij DESZ in Zwartsluis: hij zou op zijn werk voor tonnen hebben gesjoemeld

Voetbaltrainer Leo B. (52) uit De Wijk is door zijn club DESZ uit Zwartsluis op non-actief gezet hangende het vonnis in een strafzaak wegens omkoping in zijn werk als inkoopdeskundige. Hij zou zich voor tonnen verrijkt hebben.

B., wordt ervan verdacht als ingehuurde inkoopconsultant bij GGZ Drenthe tonnen achterover te hebben gedrukt. Of B. komend seizoen wel bij zijn nieuwe club, hoofdklasser VV Staphorst, aan de slag gaat is onderwerp van discussie binnen het bestuur van die vereniging.

Bekende

Leo B. is een bekende verschijning in het amateurwereldje in deze regio. Samen met zijn maatje Jan Derk Brandsma trainde hij onder meer MSC in Meppel en d‘Olde Veste in Steenwijk. Dit seizoen zwaait hij de scepter bij tweedeklasser DESZ in Zwartsluis. Het bestuur van DESZ besloot deze week echter om B. ‘in de luwte’ te zetten hangende het vonnis in een strafzaak die tegen hem loopt. Zijn kompaan Brandsma maakt het seizoen af als hoofdtrainer.

Niet blij

Voorzitter Benny Miggels van vv Staphorst laat weten dat er vanavond met bestuur en technische commissie gesproken wordt over de toekomst van B. en Brandsma bij vv Staphorst. ,,Dat we hier niet blij mee zijn is duidelijk. Maar we hebben beide heren zelf nog niet gesproken over de kwestie, dat willen we nog doen.’’ Miggels verwacht op zijn vroegst vrijdagochtend duidelijkheid te kunnen geven over de vraag of B. komend seizoen voor de selectie van de Hoofdklasser staat. B. was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Werkstraf

Bij de rechtbank in Amsterdam is vorige week donderdag een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen B. geëist. Justitie eist daarnaast een half miljoen euro ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ terug. Ook moet B. van het Openbaar Ministerie een ton schadevergoeding betalen aan GGZ Drenthe wegens te veel gefactureerde uren. B. heeft deels bekend.

Vooropgezet plan

Leo B. is naast zijn voetbalcarrière een inkoopdeskundige; hij begon in 2007 voor zichzelf. Zijn voormalige collega Jaap V. (61) uit Leusden was inkoopdirecteur bij zorgconcern Espria, waar GGZ Drenthe onderdeel van is. Jaap V. loodste Leo B. binnen bij GGZ Drenthe onder het mom dat hij het inkoopbeleid zou verbeteren. B. diende veel en hoge facturen in die door V. werden goedgekeurd. Vervolgens werd het geld tussen beiden verdeeld. ,,Een vooropgezet plan om de ggz geld afhandig te maken’’, zegt justitie. Volgens justitie heeft B. zich verrijkt over de rug van GGZ Drenthe door een medewerker van de geestelijke gezondheidszorg – Jaap V. dus – zo’n drie ton aan smeergeld te betalen.

Mis