Voetbalvereniging WVF uit Zwolle mengt zich in een rijtje met FC Barcelona en Juventus

Ongebrei­del­de hoogbouw? Stadsbouw­mees­ter leidt groei van Zwolle in goede banen

23 november Moet Zwolle ongebreidelde hoogbouw toestaan of dient er een alles overziend oog te zijn dat de ontwikkelingen in de gaten houdt? Dat laatste dus, als het aan een meerderheid van de gemeenteraad ligt. Grote kans dat binnenkort een stadsbouwmeester zijn opwachting maakt in Zwolle.