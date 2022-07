Vol trots toont Reinder (97) uit Zwolle zijn achterachterkleinkind Jona: ‘Hij belt enthousiast iedereen op’

Waar anders dan op het water is Cobie van der Werf als we haar bellen om haar te feliciteren met de geboorte van achterkleinzoon Jona. In Ketelhaven om precies te zijn, vakantie vierend met haar man Berend. ,,Bijzonder hè’’, zegt de woordvoerder van de familie trots over het bijzondere feit dat er nu vijf generaties tegelijk over deze planeet rondwaren. ,,Nog maar 67 jaar en dan al overgrootmoeder. Klinkt best wel oud, maar dat doet geen zeer hoor. Ik vind het alleen maar leuk.’’