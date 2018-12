Volkskerstsamenzang mikt op vier volle theaterzalen in Zwolle

Toekomst onzeker voor geliefd Doepark in Zwolle

7:00 Het is zeer de vraag of het populaire theehuis op Doepark Nooterhof komend voorjaar open gaat. Dikke kans van niet. De gemeente heeft in oktober het beheer van het park teruggekregen van Landstede en onderzoekt alle opties. Ook voor het theehuis in het Earthship. Maar er is voor het geheel nog geen nieuwe exploitant gevonden.