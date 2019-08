Volkswagen verkoopt duizenden ex-leaseauto's vanuit Zwolle

Video + update Hele wereld smult van verhaal over hereniging Koerdische Mevan en haar held Egbert van Dijk

14 augustus Van Sydney in Australië tot London in Ontario in Canada. Over de hele wereld werd meegeleefd met de ex-vluchteling Mevan Babakar die in Zwolle op zoek was naar de man die haar 24 jaar een rood fietsje gaf. Ruim 17.000 mensen liketen de twee met de foto van hen samen, Egbert van Dijk en zijn inmiddels volwassen protégée.