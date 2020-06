Volkszanger Henri van Velzen uit Zwolle na hartinfarct afgevoerd naar ziekenhuis

Kamps doet recht Schaamte bij verdachte na dronken woe­de-uitbar­sting richting agente: ‘Ik snijd je kop eraf’

12:00 Vorige week ben ik met mijn dochter naar de Efteling geweest. Een vader-dochter-uitje. Deze heren hebben een advocaat-cliënt-uitstapje. Nét iets anders, alleen gebruiken ze wél dezelfde woorden. Ik hoor het de verdachte zeggen: ,,Oh, we kunnen naar binnen.” (Tekst van mij.) Waarop de advocaat reageert met: ,,Mooi. Het is net als bij de tandarts; hoe eerder het afgelopen is, hoe beter.”