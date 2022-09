Volop belangstelling voor eerste editie Padel Open in Zwolle

Een monumen­taal pand met energiela­bel A++, het is mogelijk: ‘We zijn er nu extra blij mee’

Zonnepanelen op het dak van je monument leggen? Overal dubbel glas in je tochtige - maar monumentale - woning aanbrengen? Dat kan niet zomaar. Op Open Monumentendag is dit weekeinde op tal van plaatsen te zien wat wél mogelijk is om monumenten te verduurzamen. Want zelfs een monument kan een A++ energielabel halen.

10 september