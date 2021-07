Volvo-dealer Nieuwenhuijse stapt in de wereld van elektrische fiets: Auto's en e-bikes naast elkaar in showroom

De auto voor een beurt brengen en met een e-bike naar kantoor. Of van plan zijn een nieuwe auto te kopen maar met een elektrische sportfiets huiswaarts te keren. Of met allebei. Het kan je maar zo overkomen na een bezoek aan autobedrijf Nieuwenhuijse. De Volvo-dealer met vestigingen in Apeldoorn, Zwolle, Deventer, Raalte en Heerde, heeft de Apeldoornse fietsspeciaalzaak Stappenbelt overgenomen.