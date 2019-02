Von Martels’ helmplicht valt slecht bij snorfietsclub

Gedeputeer­de Boerman praat eindelijk over het Kamperlijn­tje: ‘Jullie richten de pijlen op de verkeerde’

3 februari Het debacle rond het Kamperlijntje tussen Zwolle en Kampen is eind dit jaar eindelijk opgelost. Althans, dat is de inzet van alle partijen. Twee jaar later dan gepland, omdat een bodemonderzoek over het hoofd was gezien. Een miskleun van ProRail, die daarvoor het grootste deel van de rekening betaalt. Extra kosten: tussen de 2,5 en 4 miljoen euro. Voor het eerst kijkt Overijssels gedeputeerde Bert Boerman terug. Enigszins achterdochtig. Van schuld van provinciezijde wil hij niets weten. ,,Jullie richten de pijlen op de verkeerde!”