Voor 180 euro per week koopt Jozee uit Zwolle alles biologisch: ‘Voel me bevoorrecht dat dit kan’

Jozee van der Linden en haar man Philip verhuisden in 2006 vanuit Kampen naar Zwolle. De biologische supermarkt Odin was ineens om de hoek. ,,Ik was al wat langer geïnteresseerd in gezonde en biologische voeding. Maar in Kampen was het aanbod heel beperkt en dan is het toch lastig. Nu was in Zwolle de biologische supermarkt wel heel bereikbaar en dat gemak zorgt ervoor dat je de stap naar biologische boodschappen eerder maakt.”