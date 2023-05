'Voor altijd een Zwollenaar': feestzanger maakt variant van megahit Engelbewaarder [VIDEO]

Vrouw wil het liefst meteen weg na eerste ontmoeting met date uit Staphorst: ‘Ik pak jou waar en wanneer ik wil’

Bij de eerste ontmoeting op een parkeerplaats in Nieuwleusen met de nu 35-jarige J.V. uit Staphorst was een vrouw er al gelijk klaar mee. Haar date was die dag in 2019 veel te opdringerig en ze nam de benen. Hij bleef haar in de jaren daarna veelvuldig lastigvallen en tot op de dag van vandaag is ze bang hem tegen te komen. Dat bleek maandag tijdens de rechtszaak.