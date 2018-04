Voor de zomer nieuwe directeur voor Zwolse theaters

De theaters De Spiegel en Odeon in Zwolle krijgen nog voor de zomer een nieuwe directeur. Dat verwacht Thecla Bodewes, voorzitter van de Raad van Toezicht. Drie weken geleden besloot Hilko Folkeringa uit eigen beweging te stoppen, omdat er sprake was van 'een mismatch'. Hij was amper een jaar in dienst.

Dat zijn vertrek vragen oproept, begrijpt Bodewes wel. ,,Hij was happy, het ging goed met hem. Ook de buitenwereld was tevreden, als je zag welke contacten hij had, dat liep als een zonnetje.'' Maar het heeft niet met het theater te maken, vertelt ze. ,,Je moet altijd een balans vinden tussen privé en zakelijk en die balans kon hij heel moeilijk vinden. Dat is geen geheim. Op een gegeven moment moet je zelf kiezen.''

Besluit

Volgens Bodewes is ze uiteindelijk blij dat het besluit snel kwam. ,,Eerst dacht ik: blijf nog tot eind dit jaar. Maar hij zei zelf: 'Als ik nu al twijfels heb, dan is mijn vertrek later dit jaar veel schadelijker voor het theater.' Daar had hij gelijk in.''

Op 7 mei vergadert het bestuur over de ontstane situatie. Oud-directeur Gijsje van Honk past tijdelijk op de winkel. Er is nog 'een hele lijst met goede kandidaten' beschikbaar van de vorige ronde. ,,Bovendien hebben mensen in de krant kunnen lezen over hett vertrek, dus we hebben ook open sollicitaties gekregen. Formeel hebben we nog geen procedure in gang gezet.''

Loonlijst