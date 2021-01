Voor duizenden euro’s schade in Zwolle tijdens jaarwisseling, ondanks vuurwerkverbod

Ondanks het landelijke vuurwerkverbod en het ontbreken van grote groepen mensen op straat, is in Zwolle tijdens de afgelopen jaarwisseling toch voor duizenden euro’s aan schade veroorzaakt. Dat is iets minder dan een jaar eerder.

De totale schadepost in Zwolle wordt door de gemeente geschat op 18.000 euro. Het gaat dan voornamelijk om afgebroken afvalbakken en vernielde verkeersborden. Dat beeld wijkt niet af van eerdere jaarwisselingen, stelt de gemeente.

Het kostenplaatje valt 13 procent lager uit ten opzichte van de jaarwisseling 2019/2020. Toen ging het om ruim 20.000 euro. Dat was minder dan een jaar eerder (bijna 32.000 euro), maar veel meer in vergelijking met 2017/2018, toen de schade in Zwolle tot een kleine 8000 euro beperkt bleef.

Verzekeraars zagen halvering

De vernielingen aan gemeentelijke eigendommen in Zwolle vallen uit de toon bij het beeld dat verzekeraars kort na de afgelopen jaarwisseling schetsten. Zij zagen de schadeclaims - in dit geval gaat het om woningen en auto’s van particulieren - meer dan halveren.

Toename

Uit een eerdere inventarisatie van de Stentor bleek dat in de helft van de gemeenten in deze regio evenveel of meer vuurwerkschade is aangericht dan in voorgaande jaren. Zo steeg de schade in bijvoorbeeld Nunspeet van 8000 euro vorig jaar naar 35.000 euro aan schade deze jaarwisseling. En in het Kamper stadspark bliezen vandalen praktisch alle prullenbakken op.

Volledig scherm Bijna alle prullenbakken in het Kamper stadspark zijn gesneuveld tijdens de jaarwisseling. © Facebook Politie Kampen

‘Explosieven’

,,Dit toont waar de problematiek in de kern zit: bij illegaal vuurwerk”, reageerde Marcel Teunissen, woordvoerder van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, toen al. ,,Deze schade wordt niet veroorzaakt door vuurwerk in algemene zin, maar door ‘explosieven’. Een verbod op consumentenvuurwerk is niet de oplossing. Deze jaarwisseling toont aan dat de discussie moet gaan over de import van en handel in illegaal vuurwerk.”