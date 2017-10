Voor habbekrats eten: horecaland verschilt sterk van mening

Vooropgesteld: uitbaters mogen zelf weten of ze aan het IENS Festival meedoen. Paul van der Helm, eigenaar van Thais restaurant BaiYok in Zwolle, hoefde er geen seconde over na te denken. ,,Ze zijn compleet mesjogge'', reageert hij. ,,Ik vind het bizar dat dit soort acties zulke grote vormen aanneemt, je moet er nooit aan meedoen. Een 'festival' noemen ze het. Nou dat is het voor ons niet hoor, dit kan nooit uit. Hoe halen ze het in hun hoofd?''

Jackies

Ook bij Jackies in Deventer wordt de actie niet gewaardeerd. ,,Wij zijn sowieso anti-IENS. Als mensen reserveren via IENS, kost het ons ook al geld'', stelt bedrijfsleider Valentijn Bergers. ,,En kortingsacties vinden we sowieso verschrikkelijk. Daar doen we nooit aan. Ik snap ook niet hoe restaurants hieraan mee kunnen doen. Dit kan toch nooit uit?''

BioToko

Daar is eigenaar Frank Loef van BioToko in Zutphen het niet mee eens. ,,Wij krijgen hierdoor veel extra gasten. Je geeft misschien een hoop weg. Maar als we ze goed verzorgen, komen ze later waarschijnlijk terug. Alleen de naam van de actie vind ik niet goed. Het zie het niet als een festival, meer als een dalurenkorting. Op populaire tijdstippen kunnen er bij ons maximaal twee personen met vijftig procent korting eten. Maar op momenten waarop het normaliter rustiger is, kunnen er meer mensen gebruik maken van de actie. Dat zorgt voor spreiding, zodat we iedereen goed kunnen bedienen. Bovendien is het goed voor onze naamsbekendheid.’’

Fridder

Dat is ook de insteek van deelnemer Patrick Fidder van het gelijknamige hotel in Zwolle. ,,Wij hebben sowieso goeie ervaringen met IENS. Het type publiek dat hun site bezoekt is, net als wij, wat klassieker gestemd.’’