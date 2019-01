Voor het eerst doet het slachtoffer van de Zwolse treinverkrachter haar verhaal

update Weggelopen drankrij­der opgepakt na ravage op A28 bij Zwolle

7:41 Het ongeluk op de A28 bij Zwolle-Zuid vanmiddag blijkt veroorzaakt door een drankrijder. De politie hield kort na het ongeluk een 42-jarige Poolse man aan die maar liefst vijf keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn lichaam had. De man had bovendien de plaats van het ongeval verlaten.