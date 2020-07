Voor het eerst in 40 jaar staat de Spoolderbergbrug in Zwolle weer open

Met een grote hijskraan wordt het brugdek maandagochtend omhoog gehesen. Een must, want het bedieningshuisje van de 85 jaar oude brug is eind jaren zeventig verwijderd. ,,In de archieven heb ik terug kunnen vinden dat het werd weggehaald nadat er steeds meer vernielingen aan werden gepleegd’’, vertelt Meijerink. ,,Dat geeft volgens mij aan dat de bediening op dat moment al niet meer werd gebruikt.’’ Het ophaalmechanisme is rond die tijd onklaar gemaakt is een paar jaar geleden helemaal weggehaald.