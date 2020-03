Voor vijfde jaar op rij meer files: dit is waar automobilisten in Overijssel het langst stilstaan

Duncan Laurence is er ook bij! Dit zijn de grootste artiesten van Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel

16:06 Duncan Laurence bestijgt 5 mei het hoofdpodium van Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Dat maakt de organisatie vrijdagmiddag bekend. De songfestivalwinnaar springt in het gat dat er nog was na de bekendmaking van de rest van het programma. Hij treedt op op het hoofdpodium om kwart over 6 's avonds.