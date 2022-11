Voor Zwolse champagnedief is het een feest dat-ie naar de gevangenis kan

met video Hoe intocht van Sint in Staphorst ontaardde in een volksop­stand

De komst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) naar Staphorst heeft zaterdag geleid tot een volksopstand. Honderden inwoners van het dorp kwamen in actie met maar een doel: geen enkele demonstrant komt het dorp in en de intocht van Sinterklaas met Zwarte Pieten moet zonder protesten verlopen. Dit is wat er gebeurde.

21 november