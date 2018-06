Voor Zwolse kerststal werden alleen christenen gevraagd, discriminatie?

,,Alle geloven zijn welkom op het Kerst Event in Zwolle.'' Dat herhaalde voorzitter Marco van Eijk van de Stichting Michael Events woensdag talloze keren op de zitting van het College van de Rechten van de Mens. Hij gaf aan dat het Kerst Event juist bedoeld is om de deuren van de kerken open te gooien. Zijn stichting wil iedereen bij de kerstviering betrekken. De Stichting wil zeker geen moslims buitensluiten bij het jaarlijkse Kerst Event.

De stichting was voor het college gesleept door het Antidiscriminatiebureau Artikel 1. De consulent in Overijssel had vastgesteld dat er alleen christenen werden gevraagd als vrijwilligers voor het Event. Hij vroeg zich af of de gesubsidieerde stichting daarin niet fout zat. Er zijn tot nu toe geen klachten geweest van mensen die zich gediscrimineerd voelden door het Kerst Event. Maar de consulent zelf had er een zaak van gemaakt, nadat het bestuur van de Stichting niet had gereageerd op een e-mail.

Beschermen

Dat mag en het college is ook bevoegd. Het college is vooral bedoeld om werknemers te beschermen tegen geloofsdiscriminatie op het werk. De voorzitter van het college vroeg zich tijdens de zitting af of dit vrijwilligerswerk ook onder de definitie van werk viel. En als het werk is dan, is het nog toegestaan om bepaalde eisen aan bepaalde functies te stellen, gaf de voorzitter tijdens de zitting al aan.

De voorzitter van de Stichting gaf aan dat de werving op de website is veranderd. Heel duidelijk is nu dat alle gelovigen welkom zijn als vrijwilliger. Alleen mensen die met kinderen werken, moeten bekenden zijn. En de acteurs in de kerststal en medewerkers van het pastoraat moeten een christelijke achtergrond hebben.