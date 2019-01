Vooral in Nijkerk, Nunspeet en Ommen veel nieuwe huizen gebouwd

In heel Nederland zijn vorig jaar 66 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is bijna vijf procent meer dan in 2017 en het hoogste aantal sinds 2010, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Die 66 duizend nieuwe huizen zorgden ervoor dat de woningvoorraad in Nederland met bijna één procent toenam, naar ruim 7,8 miljoen woningen. In Diemen was die toename zelfs bijna vijf procent. In Amsterdam werden vorig jaar 7.263 nieuwbouwhuizen opgeleverd, traditiegetrouw het hoogste aantal van alle gemeenten.

De woningvoorraad in Elburg nam amper toe door nieuwbouw: maar 0,3 procent. In Lelystad, Putten, Brummen, Bronckhorst en Berkelland zijn de percentages niet veel anders: alle 0,4 procent. Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks vaak met ruim 1 procent, op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6. In de drie jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2018 werd er ook weer meer gebouwd dan het jaar ervoor, maar de groei is iets minder groot dan in de jaren daarvoor.