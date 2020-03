Vooral zelfstandigen houden winkel in Zwolle open: ‘Hoe lang gaan we hier nog mee door?’

Isala in Zwolle neemt coronapa­tiën­ten van ziekenhuis Den Bosch over

17:49 Isala in Zwolle is een zogenoemd buddy-ziekenhuis van het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch geworden. Door de nieuwe samenwerking zijn de lijnen tussen beide ziekenhuizen kort waardoor het eenvoudiger is om corona-patiënten over te nemen.