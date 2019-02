Vooral zorgen over Lelystad Airport op bijeenkomst in Zwolle: ‘We zijn voor de rust in het oosten komen wonen’

videoRuim 200 inwoners uit Zwolle en omgeving waren vanavond aanwezig op een informatiebijeenkomst over Lelystad Airport. Veel mensen spuwden in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle hun zorgen.

Op zoek naar rust en ruimte vertrokken ze uit de Randstad en streken neer in Wezep op de Veluwe. Nu vrezen ze dat de gevonden rust wreed verstoord zal worden door laag passerende vliegtuigen afkomstig van Lelystad Airport. ,,Een laagvliegroute loopt pal over ons dorp”, vertelt Marjolein Arissen, die maandagavond samen met Yvonne van de Vegte naar de informatiebijeenkomst van het ministerie over Lelystad Airport in Zwolle is gekomen. ,,Daar zijn we niet blij mee. Tijdens de belevingsvlucht vorig jaar mei kwam het vliegtuig pal over ons huis. We konden de raampjes tellen. We zijn bang dat we veel geluidsoverlast zullen krijgen, vooral omdat de vliegtuigen boven Wezep op vol motorvermogen gaan klimmen. Dat zal veel herrie maken.”

Volledig scherm Bijeenkomst over Lelystad Airport in Zwolle. © Paolo Laconi

Arissen en Van de Vegte woonden in Gouda. Daar hadden ze te maken met lage vliegtuigen op weg naar Schiphol en Rotterdam Airport. ,,Het is wel wrang dat we nu weer last van vliegtuigen krijgen, zeker omdat we bewust voor de rust naar het oosten zijn verhuisd.”

Luchthavenbesluit

Burgers en bedrijven kunnen tot en met 21 februari hun mening geven over het Luchthavenbesluit van Lelystad Airport. Hierin zijn de spelregels voor het vakantievliegveld vastgelegd. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat is bezig aan een toer door de regio om mensen over de zienswijzenprocedure in te lichten. Vorige week was er een sessie in Lelystad, donderdag volgt Apeldoorn.

De verwachting is dat duizenden inwoners zienswijzen zullen indienen bij het ministerie. Temeer omdat actiegroepen zoals Red de Veluwe en HoogOverijssel – maar ook voorstanders zoals Lelystad Airport Moet Door – hun achterban hebben opgeroepen ze massaal in te zenden.

Ook Arissen en Van de Vegte dienen een zienswijze in. ,,Als je niks doet, verandert er zeker niets. Dus ja, ik laat zeker van mij horen. Als heel veel mensen zo’n bezwaar indienen dan gaat er toch een bepaalde druk vanuit. Wie weet helpt het”, aldus Arissen.

Tweehonderd bezoekers

In de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle is het maandagavond met zo’n 200 bezoekers iets drukker dan vorige week in Lelystad. Veel mensen zijn hongerig naar informatie en spuwen in één adem hun zorgen. Zoals Raymond Dehue uit Epe. Hij volgt het airportdossier op de voet. ,,Ik heb vanavond niets gehoord wat ik nog niet wist, maar was vooral benieuwd of er bij het ministerie al sprake is van voortschrijdend inzicht. Dat heb ik helaas niet kunnen bespeuren.”

Dehue is niet per se tegen het vakantievliegveld, wel tegen de laagvliegroutes die daar de eerste jaren bij horen. ,,Als die laagvliegroutes er niet waren geweest denk ik dat de meeste mensen uit deze regio helemaal geen problemen met Lelystad Airport zouden hebben.”

Ook Dehue heeft een zienswijze ingediend, maar veel verwachtingen heeft hij niet. ,,Die hele zienswijzenprocedure is een kunstje voor de bühne. Het ministerie is verplicht er een te houden, maar ik geloof niet dat er werkelijk iets mee wordt gedaan. Nee, ook niet als straks duizenden mensen zo’n ding hebben ingestuurd.”