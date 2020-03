Voorlopig geen grote #Opgezwolle letters in Zwolle; project uitgesteld

Grote letters met #Opgezwolle, die zouden op 14 april onthuld worden in het Wezenlandenpark in Zwolle. Maar de organisatie laat nu weten dat het hele project - er zou nog veel meer gebeuren - voorlopig niet doorgaat.

Een groot feest in Hedon, een krant over 75 jaar bevrijding, de uitreiking van een #Opgezwolle-award en een heel programma rond de onthulling van de metershoge letters op 14 april. Een landmark die vervolgens zouden moeten reizen door de stad, op mooie locaties en bij evenementen. Fijne plannen van drie enthousiaste Zwollenaren, maar er gaat voorlopig een dikke streep doorheen. ,,We hebben wel zitten janken ja.’’

Dat laatste zegt Rob Drost, voorzitter van de opgerichte stichting rond het project. Een jaar geleden ontstond het idee, zo'n zes maanden werken ze nu intensief aan alle onderdelen van het project dat trots op Zwolle en blijdschap om vrijheid moet uitstralen. ,,Het moment waar we zo lang naartoe werkten, glipt als zand tussen onze vingers door.’’

Corona

De keuze om het hele project voorlopig te cancelen, vindt zijn oorzaak in de corona-maatregelen. Ondanks dat die tot 6 april lopen, schrappen de mannen nu alvast alles op en rond 14 april. ,,Alle onderdelen hebben met elkaar te maken. We willen geen risico's lopen met veel mensen bij elkaar, dus het feest in Hedon en de opening door Rico en Sticks, gaan niet door. En dus schrappen we alles.’’

75+1

Drost vermoedt dat het volgend jaar een 75+1-feest gaat worden. Want opschuiven richting bijvoorbeeld 5 mei, acht de stichting niet kansrijk gezien de corona-ontwikkelingen. ,,Als deze storm is gaan liggen, gaan we het weer oppakken. Een zwaar besluit, we hebben wel zitten janken ja. Er zit zoveel energie en liefde in dit project.’’

,,Maar goed, onze pijn in klein in vergelijking met anderen. Dit overkomt ons, dan moet je een wijs besluit nemen.’’

Letters over de grens?

Ondertussen hopen de mannen dat de letters komende week wel vervoerd kunnen worden vanuit Oekraïne, waar ze gemaakt worden. ,,De grenzen voor personenvervoer gaan al dicht, what's next?’’, vraagt Drost zich af. ,,Hopelijk lukt het om de letters hier te krijgen, dan hebben we die zekerheid in ieder geval. En dan gaat er voorlopig een doek overheen.’’