Voorlopig gratis parkeren op zondag in Zwolle

Bezoekers en bewoners van de Zwolse binnenstad kunnen voorlopig iedere zondag gratis parkeren op straat en in gemeentelijke parkeeraccommodaties, laat de gemeente weten in een bericht op de gemeentelijke website.

'Vorige week heeft de gemeenteraad de nieuwe regels voor de winkeltijden vastgesteld', schrijft de gemeente in het bericht. 'Vanaf 1 augustus aanstaande mogen alle ondernemers zelf kiezen of ze open willen zijn op zondag of niet. Daarmee worden de aangewezen koopzondagen afgeschaft. Dat heeft ook gevolgen voor het parkeren in de stad'.

Koopzondagen

'Burgemeester en wethouders zullen daarom dit najaar een nieuwe parkeerverordening aan de gemeenteraad voorleggen. Daarmee willen ze betaald parkeren op alle zondagen gaan invoeren. Nu is het nog zo dat bezoekers in de binnenstad niet hoeven te betalen als ze op zondag parkeren, behalve op de aangewezen koopzondagen. Op koopzondagen zijn regels nodig om het parkeren in goede banen te leiden en overlast in de binnenstad en schilwijken te voorkomen', stellen B en W in het bericht.

'Met de inwerkingtreding van de nieuwe winkeltijden op 1 augustus verdwijnen de aangewezen koopzondagen in Zwolle. Daarom moeten de gemeentelijke parkeerregels aangepast worden. Dat lukt niet meer voor 1 augustus, de gemeenteraad zal daarover pas na de zomer een besluit nemen'.

Tijdelijk