Voorlopig staakt alleen openbaar onderwijs in regio Zwolle op 6 november

Leraren mogen zelf bepalen of ze staken, zegt OOZ-woordvoerder John Beumer: ,,Het kan individueel zijn, maar ook als school. De leraren krijgen gewoon doorbetaald.” Van een vorige staking weet hij nog dat vrijwel alle basisscholen die dag gesloten waren. ,,Hoe dat over twee weken is, weet ik nog niet. Het is herfstvakantie. Begin volgende week maakt het bestuur een inventarisatie.”

12.000 leerlingen

OOZ heeft 37 scholen, verdeeld over het basis- en voortgezet onderwijs. In totaal werken er zo'n 1.600 mensen. Ongeveer 12.000 leerlingen krijgen les. De scholen staan in zeven gemeenten: Zwolle, Olst-Wijhe, Hardenberg, Hattem, Ommen, Elburg en Dalfsen.

Andere schoolbesturen in de regio hebben zich nog niet aangemeld voor de staking. Mogelijk heeft dat te maken met de herfstvakantie. Het hoeft dus niets te zeggen over de stakingsbereidheid. In heel Nederland hebben ruim 800 basis- en middelbare scholen zich tot dusverre aangemeld voor de staking. De Randstad is op dit moment het sterkst vertegenwoordigd.

Lerarentekort