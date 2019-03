Voormalig commissaris moet nieuw bestuur Overijssel vormen

Het CDA, dat na de verkiezingen met negen zetels nog altijd de grootste partij is, heeft partijgenoot Jansen een dag na de verkiezingen gevraagd voor deze klus. De geboren Drent was van 2002 tot eind 2010 Commissaris van de Koningin in Overijssel en kent de provincie dus bijzonder goed. ,,En hij heeft vier jaar geleden met succes een college geformeerd in Gelderland’’, zegt Van Hijum. Dat is gekozen voor een politiek zwaargewicht is volgens de CDA-leider niet zo vreemd. ,,Het zal best een lastige klus worden om in een flink versplinterd politiek landschap een college te formeren dat recht doet aan de verkiezingsuitslag.’’

Nadat er donderdag is gedebatteerd over de verkiezingsuitslag gaat informateur Jansen beginnen met het voeren van gesprekken met de verschillende partijen. Grote vraag is natuurlijk of Forum voor Democratie, als grote winnaar van de Statenverkiezingen, deel gaat uitmaken van Gedeputeerde Staten. De partij kwam vanuit het niets met zes zetels in Provinciale Staten, hetzelfde aantal als de VVD. Vandaag liet lijsttrekker Johan Almekinders in de Stentor doorschemeren te vrezen voor ‘schijnonderhandelingen’ waarbij de gevestigde orde Forum naar de oppositiebanken verwijst. ,,Wij doen niet aan schijnonderhandelingen en nemen iedere partij serieus. Wij sluiten ook niemand op voorhand uit’’, reageert Eddie van Hijum. De opdracht voor Geert Jansen is volgens hem te onderzoeken wat ‘de meest kansrijke combinatie is op basis van de verkiezingsuitslag'.