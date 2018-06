Voormalig D66'er krijgt 'droombaan' als GroenLinks-wethouder in Zwolle

Ook Zwolle wil Aziatische toerist verleiden

10:43 NBTC Holland Marketing organiseert op 9 oktober een groot internationaal congres in Zwolle. NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de marketing van Nederland als vakantieland. Er komen meer dan honderd touroperators vanuit heel de wereld naar Zwolle, blijkt. Ook is het programma van de fonkelnieuwe beurs bekend.