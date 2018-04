Voormalige Philipsfabriek in Zwolle: 'Dit is bijna industrieel erfgoed'

Rode Kruisgebouw Zwolle weer doelwit van inbrekers: 'Intriest'

6 april Voor de tweede keer in anderhalf jaar was het raak bij het Rode Kruisgebouw aan de Brahmsstraat in Zwolle: inbrekers gooiden met twee stoeptegels een ruit in en namen 'makkelijk te verkopen goederen mee'. De politie zoekt getuigen, meldt wijkagent Mark Hulleman.