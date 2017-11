Voorstel: 'Op hele Zwolse ring 70 kilometer per uur'

Nieuw medisch adviespunt voor zwangeren bij Isala

Het Isala ziekenhuis in Zwolle is een Medicatie Adviespunt voor Zwangeren gestart. Het blijkt dat veel vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding willen geven, vragen hebben of zij bepaalde medicatie mogen gebruiken in combinatie met hun situatie.