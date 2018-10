Voorstel voor stevige bezuinigingen en kerksluitingen Protestantse Gemeente Zwolle

‘Zorgbevei­li­gers’: De nachtwaker kan best even helpen mevrouw Jansen in een ander bed te tillen

9 oktober Even een patiënt van het ene bed naar het andere helpen tillen? Of een cliënt in zijn rolstoel naar een taxi duwen? Beveiligers in zorginstellingen die verpleegkundig personeel de helpende hand bieden: kan best, vindt Zorgbeveiliging Nederland. Beroepsopleider Deltion College in Zwolle tekent voor de scholing.