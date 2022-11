Voorstelling over geschiedenis zwembad Zwolle levert nominatie vrijwilligersprijs op

met videoDe openluchtvoorstelling van twee maanden geleden over de bewogen geschiedenis van het Openluchtbad in Zwolle heeft ervoor gezorgd dat het zwembad een gooi doet naar de Erfgoedvrijwilligersprijs 2022. Deventenaar Matthijs Schaap zag de voorstelling en meldde het zwembad en haar vrijwilligers meteen aan voor de prijs.

De plek bij de beste drie genomineerden levert het zwembadbestuur nu al een geldprijs van 5000 euro op. Bij winst in december wordt dat bedrag nog eens verdubbeld. Voorzitter Rinete van der Vliet heeft voor een deel van het geld al een bestemming gevonden: ,,De glijbanen moeten nodig vervangen worden.”

Bedenker

Matthijs Schaap was in september een van de bezoekers van de locatievoorstelling We zwemmen nog van Theater De Makkers in en om het zwembad zelf. Hij was daarvoor uitgenodigd door zijn dochter en schoonzoon Richard Herpel.

Richard is de zoon van de in 2015 overleden Reinier Herpel (67), die begin jaren 90 van de vorige eeuw een van de redders van het bad was, dat destijds dreigde te verdwijnen. Reinier Herpel bedacht de verenigingsstructuur met honderden vrijwilligers die het bad tot de dag van vandaag in leven houden.

Het zwembad, inmiddels een rijksmonument, dreigde in 1991 ten prooi te vallen aan de slopershamer om de plek te verkopen aan projectontwikkelaars, maar een groep bewoners kwam in opstand. Zij forceerden het slot van de ingang en verbleven 77 dagen in tenten en caravans op het terrein om de sloop tegen te houden. Ze slaagden.

Verbaasd

We zwemmen nog vertelt dat verhaal en Matthijs Schaap zag die voorstelling. ,,Ik kende het van de verhalen van Reinier en zijn zoon. Mijn dochter zwemt er ook en mijn vrouw kwam er wel eens met de kleinkinderen. Maar toen ik het complex zag en het hele verhaal hoorde, was ik toch nog verbaasd. De architectuur is schitterend.”

Schaap had zijn eigen architectenbureau en is betrokken bij de open monumentendag van Enschede, maar toen hij hoorde dat de Erfgoedvrijwilligersprijs dit jaar weer zou worden uitgereikt, twijfelde hij geen seconde. ,,In Deventer en Enschede zijn natuurlijk ook veel geschikte kandidaten, maar die moeten maar even wachten. Wat mij betreft wint het Openluchtbad de hoofdprijs.”

52 aanmeldingen

Uit 52 aanmeldingen werd het openluchtbad samen met Het Van Eesterenmuseum in Amsterdam en museumboerderij Wendezoele in Delden door de jury aangewezen als finalist. De prijs wordt dit jaar voor de derde keer door het het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgereikt aan een vrijwilligersgroep die zich inzet voor behoud, onderhoud en de ontsluiting van cultureel erfgoed.

Stemmen op een van de genomineerden kan tot 1 december. De winnaar wordt op 6 december bekend gemaakt.

Deze video maakten we eerder over de voorstelling in het Openluchtbad in Zwolle: