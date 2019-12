Voorstelling van theatermaakster uit Zwolle over en door dakloze jongeren blijkt groot succes: nu zelfs verfilmd

video 19-jarige Raymond uit Zwolle (die een gastgezin zocht) is onder de pannen met kerst

19:00 Hij zocht een gezin om gezellige dingen mee te doen, om zo een beetje in te halen wat hij in zijn jeugd heeft gemist. Kerstmis vieren, bijvoorbeeld. Dat is gelukt. Raymond Top (19) uit Zwolle die twee maanden geleden via de Stentor naar gastouders zocht, gaat op tweede kerstdag op bezoek bij zijn ‘nieuwe’ familie. ,,Wat we gaan doen? Geen idee, maar het wordt vast leuk.”