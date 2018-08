Voortaan de hele dag boodschappen doen bij Zwolse supers op zondag

Bij alle Lidls en bij Jumbo in winkelcentrum De Dobbe in de Aa-landen kunnen klanten voortaan al om 09.00 uur terecht. ,,Wij kiezen voor het ochtendmoment'', zegt een woordvoerder van Jumbo. Bij de meeste andere supermarkten liggen de openingstijden globaal tussen 11.00 en 19.00 uur. Uitschieter in de avonduren is Spar Centrum aan de Oude Vismarkt: die blijft op zondag voortaan tot 22.00 uur open.

Forse uitbreiding

Voor sommige winkels is het de komende tijd even experimenteren met de meest gunstige tijden. Zo gaat Spar Mulder in de Wipstrik in de maand augustus open van 12.00 tot 18.00 uur. ,,Gezien de vakantietijd en de korte aanlooptijd'', zegt Peter Mulder. ,,Maar in september willen we naar 10.00 tot 18.00 uur'', zegt Peter Mulder. ,,En daarna kijken we het even aan. Dat we nog vroeger gaan zitten, sluit ik ook niet uit. De jeugd wil graag werken en als de klandizie er is, is er veel mogelijk.''