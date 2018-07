Voortaan iedere dag winkelen in Zwolle, ook op zondag

Het amendement van CDA en SP om in het voorstel op te nemen pas vanaf 12.00 uur op zondag de winkels te laten openen, haalde het niet. Wethouder De Heer gaf aan die te ontraden omdat 'het Citycentrum al heeft aangegeven dat ondernemers rekening willen houden met elkaar en ook flexibiliteit daarin te willen houden. ,,Daarnaast is na navraag bij andere gemeenten gebleken dat daar ook geen specifieke tijden in de verordening zijn opgenomen", aldus De Heer. ,,En ook in onze vorige verordening stonden geen tijden. Wij hebben gemeend dat voort te moeten zetten."

Brammert Geerling van de SP vulde nog aan dat 'er meer in het leven is dan winkelen'. ,,De kleine ondernemers hebben recht op een vrije dag met hun gezin. Hiermee wordt hen elke bescherming ontnomen."

Volgens de VVD is de 'invulling van iedere dag aan ieder individu'. ,,Of die dat nu in de kerk, op het terras of in een winkel wil doen."